Haberler

Park halindeki otomobillerin aynalarını kırıp, kaportalarını çizdiler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kaldırımda yürüyen 3 genç, park halindeki 2 otomobilin aynalarını kırıp kaportalarını çizdi. Toplam 31 suç kaydı bulunan şüpheliler, araç sahiplerinin şikayeti olmaması nedeniyle serbest bırakıldı.

BURSA'da kaldırımda yürürken park halindeki 2 otomobilin aynalarını kırıp, kaportalarını kesici aletle çizen 3 şüpheli yakalandı. Toplam 31 suç kaydı bulunan şüpheliler, araç sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldı.

Olay, 26 Ocak'ta saat 05.00 sıralarında Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Kaldırımda yürüyen M.İ. (19), S.K. (22) ve H.D. (19), park halindeki 2 otomobilin aynasını kırıp, ellerindeki kesici aletle kaportalarını çizdi. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Ekiplerin incelemelerinde M.İ.'nin 13, H.D.'nin 14 ve S.K.'nin 4 ayrı suç kaydı olduğu tespit edildi.

50 BİN LİRALIK ZARARA ŞİKAYET YOK

Araçlardaki zararın 50 bin lira olduğu ifade edilirken, şüpheliler, otomobil sahiplerinin şikayetçi olmaması üzerine emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Epstein dosyalarında büyük skandal! Bakanlık apar topar kaldırdı

Epstein dosyalarında görülmemiş skandal! Hepsi apar topar kaldırıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Bunlar nasıl çocuk? Görüntüyü izleyenler emniyeti etiketledi

Bunlar nasıl çocuk?
Lağım patladı, Gervais'in 'Sapıklar' dediği konuşma yeniden gündem oldu

Lağım patladı, görüntü yeniden gündem oldu: Kesin sesinizi sapıklar
İsveç Prensesi Sofia da mide bulandıran dosyadan çıktı! Film gösterimine davet etmiş

Mide bulandıran dosyadan bir prenses daha çıktı! Saray zor durumda
Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi

Cevabı soyadında olan soruyu dakikalarca bilemedi
Fernando Torres dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık bir yerde idam edilmelidir

Dünyayı sarsan olaya kayıtsız kalamadı: Halka açık yerde idam edilmeli
'Hakkınızı helal edin' diyerek yardım isteyen Yeşilçam oyuncusuna Sedat Peker el uzattı

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncusuna Sedat Peker el uzattı