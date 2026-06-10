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Bursa'da TIR, Emniyet Şeridindeki Araçlara Çarptı: 1 Ölü

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Bursa'da İzmir-İstanbul Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki araçlara çarpan TIR'ın sürücüsü hayatını kaybetti, kamyon tamircisi yaralandı.

BURSA'da İzmir-İstanbul Otoyolu'nda emniyet şeridinde park halindeki hafif ticari araç ile kamyona çarpan TIR'ın sürücüsü Osman Tülü (49) hayatını kaybetti. Kazada, kamyonun altında tamir için bulunan F.E. ise yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında, İzmir-İstanbul Otoyolu Mudanya Kavşağı mevkisinde meydana geldi. 10 TA 508 plakalı kamyon arızalanınca sürücüsü aracı emniyet şeridine çekerek tamirci çağırdı. Gelen tamirci F.E., 16 ATD 205 plakalı hafif ticari aracını park edip, kamyonu tamir etmek için altına girdi. Bu sırada Osman Tülü yönetimindeki çimento ve mermer yüklü 16 AZB 606 plakalı TIR, kontrolden çıkarak tamircinin hafif ticari aracına, ardından da önündeki kamyona çarptı. Savrulan araçlardan kopan parçalar nedeniyle 35 BRG 049 plakalı kamyon da hasar gördü.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde TIR şoförü Osman Tülü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kamyonun altındaki tamirci F.E. ise yaralı halde, ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Osman Tülü'nün cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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