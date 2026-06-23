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Bursa'da tır ve cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Bursa'da tır ve cipin çarptığı yaya hayatını kaybetti
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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişiye önce tır, ardından cip çarptı. Kazada kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa'da, otoyolda yolun karşısına geçmeye çalışırken tır ve cipin çarptığı kişi yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi, İstanbul-İzmir Otoyolu'nda kimliği henüz belirlenemeyen kişiye, yolun karşısına geçmeye çalışırken M.K. idaresindeki 33 ZL 316 plakalı tır çarptı.

Ardından aynı kişiye M.Y. yönetimindeki 11 DY 133 plakalı cip çarptı. Sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen kişinin cesedi, Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz
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