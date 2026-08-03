Bursa'da otomobilin motoruna giren yılan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobilin motor bölümüne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak doğaya bırakıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki 49 AAS 203 plakalı otomobilinin motor bölümünde yılan olduğunu fark eden A.B., aracıyla yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki İnegöl İtfaiye Amirliği'ne gitti. İtfaiye ekipleri, motor bölümüne giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılanı yaptıkları çalışmayla bulunduğu yerden çıkardı. Yılan, doğal yaşam alanına bırakılırken, o anlar kayda alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı