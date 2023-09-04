Bursa'da otomobilin çarptığı yaralı kediye hemşirelerden kalp masajı
Bursa'da bir otomobilin çarptığı yaralı kediye, acil müdahale noktasında bekleyen hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı. Ne yazık ki, kurtarılamayan kedinin yaşadığı anlar kameraya yansıdı.
Bursa'da otomobilin çarptığı yaralı kediye hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Emek Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre hızla gelen otomobil sürücüsü yoldan geçen kediye çarptı. Ağır yaralanan kediyi acil müdahale noktasında bekleyen hemşireler fark etti. Yaralı kedi hemşirelerin dakikalarca kalp masajına rağmen kurtarılamadı. O anlar kameraya yansıdı. - BURSA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel