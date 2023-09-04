Bursa'da otomobilin çarptığı yaralı kediye hemşirelerden kalp masajı

Bursa'da bir otomobilin çarptığı yaralı kediye, acil müdahale noktasında bekleyen hemşireler dakikalarca kalp masajı yaptı. Ne yazık ki, kurtarılamayan kedinin yaşadığı anlar kameraya yansıdı.