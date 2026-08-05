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Bursa'da ATV kazası: Bir kişi hayatını kaybetti

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Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü yaşamını yitirdi.

Bursa'da otomobilin çarptığı ATV sürücüsü yaşamını yitirdi.

Osmangazi ilçesi Haşim İşçan Caddesi'nde, M.D. idaresindeki 16 MED 50 plakalı otomobil, plakası bulunmayan Hasan Tozaykurt yönetimindeki ATV tipi araca çarptı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Tozaykurt, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından sevk edildiği özel hastanede yaşamını yitirdi.

Olayın ardından kaçan otomobil sürücüsü M.D. ise polis ekiplerince yakalandı.

Kaynak: AA
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