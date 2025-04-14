Bursa'da Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 2 Yaralı
İnegöl'de motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi, yaralılardan birinin hayati tehlikesi var.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde Ali M. (41) idaresindeki 16 F 6321 plakalı motosiklet ile karşı yönden gelen Yakup Y. (29) yönetimindeki 16 ARE 320 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki sürücü de yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan otomobil sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarılarak, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yakup Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel