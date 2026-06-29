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Bursa'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Bursa'da servis midibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde otomobilin arkadan çarptığı servis midibüsünde 6 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde otomobil ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. A.E. yönetimindeki 16 AEM 424 plakalı otomobil, önünde giden M.T. idaresindeki 16 S 4624 plakalı servis midibüsüne arkadan çarptı. Kazada 6 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak, tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kontrollü sağlanan trafik, araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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