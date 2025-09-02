Bursa'da Otomobil-Motosiklet Çarpışması: 2 Yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Ö.F.K. (50) idaresindeki 16 RCT 54 otomobil, Arapzade Mahallesi Fındıklı Yolu'nda H.M. (19) idaresindeki 16 BSR 440 plakalı motosikletle çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ve yanındaki F.M.(18), sağlık ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
