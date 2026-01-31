Haberler

Bursa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesi istikametine seyreden Kirman M. (58) yönetimindeki 06 GNS 73 plakalı otomobil, Kurşunlu mevkisinde karşı yönden gelen Yüksel Ü. (28) idaresindeki 16 AZV 943 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan sürücüler ile Kirman E, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Haberler.com
