Bursa'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı

Bursa'da Otomobil Çarpışması: 4 Yaralı
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 2 araç çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Muhammet A'nın (24) kullandığı 54 ACS 046 plakalı otomobil, Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköyaltı mevkisinde karşı yönden gelen Sedanur Ç. (23) idaresindeki 16 BNC 467 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden birisi yol kenarındaki tarlaya devrildi.

Kazada, sürücüler ile Beyza A. (22) ve Yudum M. (26) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Orhangazi ve Gemlik devlet hastanelerine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel
