Haberler

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobildeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi ağır yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde meydana geldi. Yiğitcan Erdem'in kontrolünü yitirdiği 16 AKG 029 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı

İstanbul'u ayağa kaldıran kesik baş cinayeti! Şüpheliler yakalandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
İbrahim Tatlıses, tekerlekli sandalyede Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekledi

Tekerlekli sandalyede dakikalarca tek bir kişiyi bekledi
DEM heyeti, Öcalan'ın Bahçeli'ye hediye olarak gönderdiği kilimi vermiş

İşte Öcalan'ın Bahçeli'ye gönderdiği hediye! MHP lideri de isim koymuş
Bunun adı saf kötülük! Eşini koli bandıyla bağlayıp kezzapla yaktı

Bunun adı saf kötülük! Tartıştığı eşini koli bandıyla bağlayıp...
Suriye'de YPG ile varılan ateşkes 15 gün uzatıldı

Suriye ordusu, YPG ile ilgili kararını açıkladı
ABD'de 'felç edici buz fırtınası' alarmı! Marketler talan edildi, Haberler.com Washington Temsilcisi o anları aktardı

Ülke felaketi bekliyor! Market raflarında tek bir ürün kalmadı
Mehmet Ali Erbil'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı

Mali'den şaşkına çeviren tuvalet itirafı! Hem de eşinin yanında