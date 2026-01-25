Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 2 ağır yaralı
Bursa'da sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında bariyere çarpan otomobildeki iki kişi ağır yaralandı. Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 06.00 sıralarında Bursa Çevre Yolu İrfaniye mevkisinde meydana geldi. Yiğitcan Erdem'in kontrolünü yitirdiği 16 AKG 029 plakalı otomobil bariyerlere çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Erdem ile yanında bulunan Necip Erdem araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştıkları yerden çıkarılan Yiğitcan Erdem ve Necip Erdem, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Haber-Kamera: Barış YILMAZ/BURSA