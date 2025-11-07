Bursa'da Otobüs ve Otomobil Çarpıştı: Maddi Hasar Meydana Geldi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin karıştığı kazada araçlarda maddi hasar meydana geldi.

Yalova- Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde, Metin B. (54) idaresindeki 67 AAN 56 plakalı, 39 yolcusu bulunan otobüs, park halindeyken hareket edip yola çıkan 10 AIG 764 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durdu.

Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Tansiyon şikayetiyle sağlık ekiplerine müracaatta bulunan 2 yolcuya ambulansta müdahale edildi.

Kazaya karışan araçlarda maddi hasar meydana geldi.