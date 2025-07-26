Bursa'da Orman Yangını: Vatandaşlardan Destek İsteniyor

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Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki büyük orman yangını nedeniyle elektrikler kesilirken, yangının söndürme çalışmaları sürüyor. Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, yangına en yakın yerleşim yerinin 10 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki orman yangınına yakın mahallelerden hoparlörle anonsla vatandaşlardan destek istenirken, yangın nedeniyle Harmancık ilçesinde elektrikler kesildi. Söndürme çalışmaları devam eden yangın hakkında konuşan Orhaneli Belediye Başkanı Ali Osman Tayır, "Yangına en yakın yerleşim yeri 10 kilometre uzaklıktaki Yakuplar Mahallesi. Yangın, büyük bir yangın ve müdahale sürüyor dedi.

Haber-Kamera: (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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