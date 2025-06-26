Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, Cumalıkızık Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü.

Cumalıkızık Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangına 2 arazöz ile müdahale edildi. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması yapılıyor.

Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel
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