Bursa Kestel'de Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu
Bursa'nın Kestel ilçesine bağlı Kayacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
BURSA'nın Kestel ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kayacık Mahallesi'ndeki ormanda saat 10.00 sıralarında yangın çıktı. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı