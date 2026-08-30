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Bursa'da Orman Yangını 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı

Bursa'da Orman Yangını 2,5 Saatte Kontrol Altına Alındı
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Bursa'nın Harmancık ilçesi Köçekli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. İtfaiye ve orman ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın yaklaşık 2,5 saatte kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürerken, yangında can kaybı yaşanmadığı, maddi hasarın ise ilk belirlemelere göre sınırlı kaldığı bildirildi. Yetkililer, yangının çıkış sebebinin araştırıldığını açıkladı.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Harmancık ilçesi Köçekli Mahallesi'ndeki tarım arazisinde çıkarak ormana sıçrayan yangın 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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