Bursa'da orman yangını
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı