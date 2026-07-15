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Bursa'da orman yangını

Bursa'da orman yangını
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Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

2,5 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Büyükorhan ilçesi Osmanlar Mahallesi'nde tarım arazisinde başlayıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2,5 saatte kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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