Bursa'da oğlu tarafından bıçaklanan baba ağır yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Ö.Ş., tartıştığı babası A.Ş.'yi karnından bıçakladı. A.Ş. ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, oğlu ise gözaltına alındı.

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde Ö.Ş. bilinmeyen bir nedenle tartıştığı babası A.Ş.'yi (50) karnından bıçakladı. Ağır yaralanan A.Ş. tedavi altına alınırken, oğlu Ö.Ş. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Fatih Mahallesi 3'üncü Park Sokak'taki apartmanda meydana geldi. A.Ş. ile oğlu Ö.Ş. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., babası A.Ş.'yi karnından bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.Ş. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Ö.Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
