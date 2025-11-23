Haberler

Bursa'da Öğrencilerden Orman Yenileme Projesi: Tohum Topları Havadan Bırakıldı

Bursa'da öğrenciler tarafından hazırlanan tohum topları, temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara yamaç paraşütü ile bırakıldı. 'Tohumdan Ormana Projesi' kapsamında, öğrenciler meşe palamudu ve ağaç tohumlarını toplayarak tohum toplarını oluşturdu.

Bursa'da öğrenciler tarafından hazırlanan tohum topları, Gürsu ilçesinde geçen temmuz ayında çıkan orman yangınlarında zarar gören alanlara yamaç paraşütçüleri tarafından bırakıldı.

"Tohumdan Ormana Projesi" kapsamında Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden temin edilen alana uygun karışık ağaç tohumları ile gönüllü sporcular tarafından bölgede toplanan meşe palamudu tohumları, organik kil ve kompost toprakla karıştırılarak Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından tohum toplarına dönüştürüldü.

Hazırlanan tohum topları, Dışkaya Mahallesi Yamaç Paraşütü Uçuş Alanı'ndan havalanan gönüllü yamaç paraşütü pilotlarınca geçen temmuz ayında yanan bölgeye serpildi.

Bazı öğrenciler de pilotlar eşliğinde uçuş deneyimi yaşadı.

Gürsu Belediyesi, Bursa Orman Bölge Müdürlüğü, Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Nizam Karasu Anadolu İmam Hatip Lisesi işbirliğiyle düzenlenen etkinlik, bölgedeki vatandaşlardan da ilgi gördü.

Kaynak: AA / Sinan Balcıkoca - Güncel
