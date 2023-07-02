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Bursa'da Muhtarın Evinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

Bursa'da Muhtarın Evinde Çıkan Yangın Paniğe Neden Oldu

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Bursa'da mahalle muhtarına ait 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında mahalle sakinleri sokağa dökülerek olayı izledi. Yangının çıkış sebebi ise araştırılıyor.

BURSA'da, mahalle muhtarına ait 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürülürken, sokağa dökülen meraklı kalabalık ise o anları izledi.

Saat 18.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Güneştepe Mahalle Muhtarı Savcı Akgün'e ait 3 katlı evin çatı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik müdahalesinin ardından yangın, çevre binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken, evin çatı katı ise kullanılamaz hale geldi. Yangın anı, çevre sakinleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Çıkan yangının ardından dumanları gören mahalleli sokağa döküldü. Sokak üzerinde toplanan meraklı kalabalık, söndürme çalışmalarını izledi. Polis ve itfaiye, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih Şahin - Güncel

Osmangazi İtfaiye Güncel Haberler

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