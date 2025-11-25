Bursa'da Motosikletli Akrobasi: Sürücü Ceza Arıyor

BURSA'da motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyip, akrobasi hareketleri yapan sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.

Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde bir motosikletli, önce plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Motosikletli daha sonra aracı ile kaldırıma çıkıp, akrobasi hareketleri yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenirken; polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.