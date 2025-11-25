Haberler

Bursa'da Motosikletli Akrobasi: Sürücü Ceza Arıyor

Bursa'da Motosikletli Akrobasi: Sürücü Ceza Arıyor
Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, plakasız motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyip akrobasi yapan sürücü cep telefonu ile görüntülendi. Polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

BURSA'da motosikleti ile tek teker üzerinde ilerleyip, akrobasi hareketleri yapan sürücü, cep telefonu ile görüntülendi.

Yıldırım ilçesinde gece saatlerinde bir motosikletli, önce plakasız aracıyla tek teker üzerinde ilerleyerek trafiği tehlikeye attı. Motosikletli daha sonra aracı ile kaldırıma çıkıp, akrobasi hareketleri yaptı. O anlar, başka bir sürücü tarafından cep telefonuyla görüntülenirken; polis ekipleri, sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

