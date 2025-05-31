Bursa'da Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı: Bir Yaralı
Orhangazi'de meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, otomobil ağaçlık alana girdi. Motosikletin ehliyetsiz sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.Ç. (25) yönetimindeki 16 ASY 597 plakalı otomobil, Yeniköy mevkisinde karşı yönden gelen M.B.B. (16) idaresindeki 16 AOM 734 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü hafif yaralanırken, otomobil kontrolden çıkarak ağaçlık alana girdi.
İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, M.B.B'yi Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırdı.
M.B.B'nin ehliyetsiz olduğu öğrenilirken, diğer sürücü E.Ç. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel