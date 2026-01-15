Haberler

Motosikletin aniden yola çıkan cipe çarptığı kaza kask kamerasında

Motosikletin aniden yola çıkan cipe çarptığı kaza kask kamerasında
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde park halindeki bir cipe çarpan motosiklet kazası, sürücünün kask kamerasıyla kaydedildi. Motosiklet, cipe yaklaşırken kayarak devrildi.

BURSA'da, motosikletin sürüklenip aniden önüne çıkan cipe çarptığı kaza, sürücünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Nilüfer ilçesi Özlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sürücü, park ettiği cipiyle aniden yola çıktı. Bu sırada arkadan gelen motosiklet sürücüsü, fren yaptı. Ancak kayan motosiklet devrilip, cipe çarptı. Yaşananlar, kask kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
