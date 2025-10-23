Haberler

Bursa'da Motosiklet Taksiye Çarptı, Kaza Anı Kamerada

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde seyir halindeki motosiklet, etrafına bakınan sürücüsü nedeniyle önünde duran taksiye çarptı. Kaza anı sürücünün aksiyon kamerasına yansıdı.

BURSA'da, seyir halindeyken etrafına bakınan sürücünün kullandığı motosiklet, trafikte önünde duran taksiye çarptı. O anlar, sürücünün aksiyon kamerasına yansıdı.

Kaza, dün öğle saatlerinde Nilüfer ilçesinde meydana geldi. Akan trafikte seyir halinde olan motosikletin sürücüsü, etrafına bakındığı sırada ulaşım durdu. Duran trafiği fark etmeyen sürücünün kullandığı motosiklet, önündeki taksiye çarpıp, devrilen motosikletten düştü. O anlar sürücünün aksiyon kamerasına yansıdı.

500
