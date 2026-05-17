Bursa'da otomobille motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ali Bilensir hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Ali Bilensir'in 16 Riders Motosiklet Kulübü başkanı olduğu ve bir etkinliğe giderken kaza yaptığı öğrenildi.

Ali Bilensir idaresindeki 16 BRL 633 plakalı motosiklet, Bursa-Orhaneli kara yolu Doğancı Tüneli'nde B.Ç. yönetimindeki 16 BEZ 897 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde motosiklet sürücüsü Ali Bilensir???????'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan C.B. ile otomobil sürücüsü B.Ç. ise yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ali Bilensir'in cenazesi yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Jandarma ekiplerinin kontrolünde tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

Bu arada Ali Bilensir'in Bursa'da faaliyet gösteren 16 Riders Motosiklet Kulübü'nün başkanı olduğu, Orhaneli ilçesindeki Karagöz Festival Alanı'nda düzenlenen "Motobol Bursa 2026 Yaza Merhaba Etkinliği"ne katılmak üzere yola çıktığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Osman Sak
