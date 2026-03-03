Haberler

Dönüş yapan minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı; kaza kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde dönüş yapan bir minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Olay anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

BURSA'da dönüş yapan minibüse çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, önceki gün Nilüfer ilçesi Ürünlü Mahallesi'nde meydana geldi. C.K. yönetimindeki motosiklet, dönüş yapan kapalı kasa minibüse çarptı. Motosiklet savrulurken, yere düşen sürücü yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından çevredeki bir hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan dikkat çeken paylaşım: Düşülen not da manidar

MSB'nin paylaşımına bakın: Zamanlama da düşülen not da manidar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

İsrail askerleri sınırı geçti, uyarı gecikmedi
Fransa'nın ardından bir nükleer silah hamlesi de Polonya'dan

Orta Doğu'da gördükleri Fransa'dan sonra o ülkeyi de alarma geçirdi
İran: 5 bin kilometre menzile sahip ABD radarını vurduk

Burası ABD'nin eli ayağı! İddia doğruysa İran yerle bir etti
Cansever'den kötü haber: Donör bulunamadı, kritik bir sürece girildi

Ünlü isimden kötü haber
İsrail askerleri Lübnan topraklarına girdi, BM'den uyarı geldi

İsrail askerleri sınırı geçti, uyarı gecikmedi
Cephe hattında planlar tutmadı mı? Trump'ı daha önce hiç böyle görmediniz

Onu hiç böyle görmediniz! Haberi alınca büyük hayal kırıklığı yaşadı
Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi

Ünlü senatör, ABD'yi İran'da bekleyen sonu açıkça söyledi