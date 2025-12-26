Yayaya çarpan motosikletli kaza sonrası kaçtı; o anlar kamerada

BURSA'da yolun karşısına geçmeye çalışırken motosikletin çarptığı E.İ. yaralandı. Motosiklet sürücüsü M.E.İ. kaçarken, kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Koğukçınar Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan E.İ.'ye, M.E.İ'nin kullandığı motosiklet çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan E.İ. yaralanırken, motosikletin sürücüsü M.E.İ. kaçtı. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalenin ardından E.İ., kaldırıldığı Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

E.İ.'nin hastanedeki tedavinin ardından taburcu edildiği belirtilirken, kimliği güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen motosikletin sürücüsü M.E.İ., polis ekipleri tarafından adresinde yakalanıp, gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.