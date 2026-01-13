Haberler

Devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı

Orhangazi ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü Furkan Koç (31), ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde devrilen motosikletin metrelerce sürüklenen sürücüsü Furkan Koç (31), ağır yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Orhangazi-İznik kara yolu Yeniköy kavşağında meydana geldi. 16 VZ 940 plakalı motosikletiyle Yeniköy istikametine seyir halinde olan Furkan Koç, iddiaya göre kavşakta kontrolü yitirdi. Motosiklet devrilirken, Koç metrelerce sürüklendi. Ağır yaralanan Koç, ihbarla gelen ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan Koç, daha sonra Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Furkan Koç'un durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
