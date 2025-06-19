Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı

Bursa'da Motosiklet Kazası: Sürücü Ağır Yaralandı
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İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Y. (38), ağır yaralandı. Kaza, Turgutalp Mahallesi'nde meydana geldi. Yaralı hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Eyüp Y. (38), ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi Barbaros Caddesinde meydana geldi. Eyüp Y. yönetimindeki 16 AUA 508 plakalı motosiklet, Aşkın Sokaktan çıkan Muhammed Efe U. (18) yönetimindeki 16 BHC 213 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ağır yaralandı. Yaralı, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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