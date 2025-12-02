Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

BURSA'da, kırmızı ışığın yandığını son anda fark edip fren yapan sürücünün motosikletine arkasından gelen motosiklet çarptı. İki sürücünün yaralandığı kaza, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığın yandığını son anda fark edip durmak için ani fren yaptı. Arkasından gelen başka bir motosiklet, ani fren yapan motosiklete çarptı. Sürücüler devrilen motosikletlerden düşerek yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada kaza, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.