Bursa'da Motosiklet Kazası: İki Sürücü Yaralandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, kırmızı ışıkta durmaya çalışan motosiklet sürücüsüne arkasındaki motosiklet çarptı. Kazada iki sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'da, kırmızı ışığın yandığını son anda fark edip fren yapan sürücünün motosikletine arkasından gelen motosiklet çarptı. İki sürücünün yaralandığı kaza, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Yunuseli Bulvarı'nda meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığın yandığını son anda fark edip durmak için ani fren yaptı. Arkasından gelen başka bir motosiklet, ani fren yapan motosiklete çarptı. Sürücüler devrilen motosikletlerden düşerek yaralandı. Yaralılar, çağırılan ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Bu arada kaza, bir başka motosiklet sürücüsünün kask kamerasıyla görüntülendi.

Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
