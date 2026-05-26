Motosikletiyle refüje çarpıp ölen kuryenin kardeşi de 4 yıl önce motosiklet kazasında ölmüş

Bursa'da refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Ertuğ Toker hayatını kaybetti. Toker'in kardeşi Ertan Toker'in de 4 yıl önce benzer bir motosiklet kazasında öldüğü ortaya çıktı.

BURSA'da refüje çarpıp devrilen motosikletin ölen sürücüsü Ertuğ Toker'in (39) kardeşi Ertan Toker'in de (29) 4 yıl önce motosiklet kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi'nde meydana geldi. Kurye olarak çalıştığı belirtilen Ertuğ Toker'in kontrolünü kaybettiği 16 BLN 628 plakalı motosiklet, refüje çarparak devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Toker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Toker'in cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.

Bugün Muradiye Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek olan Bursaspor'un taraftar grubu Teksas'ın eski başkanlarından Ertuğ Toker'in, 4 yıl önce de kardeşi Ertan Toker'i motosiklet kazasında kaybettiği bildirildi. 18 Eylül 2022'de Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi Beşevler Metro İstasyonu mevkisinde meydana gelen kazada, 16 JY 803 plakalı motosikletiyle önünde giden hafif ticari araca, ardından da demir bariyerlere çarpan Ertan Toker, bariyerlerin arasında sıkışarak hayatını kaybetmişti. Ertan Toker, AKUT gönüllüsüydü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
