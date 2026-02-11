İnegöl'de Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde mobilya iskelet imalathanesinde sobayı dökülen tinerin parlamasıyla çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangın, saat 10.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Cevat Parman Sokak'ta bulunan mobilya iskelet imalathanede çıktı. İddiaya göre, işçilerden biri sobanın içindeki odunları tutuşturmak için tiner döktü. Tinerin parlamasıyla sobadan yükselen alevler, etraftaki ahşaplara sıçradı. İş yerini yoğun duman kaplarken, çalışanların ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, iytfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü.