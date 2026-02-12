Haberler

Mısır yüklü TIR, alev alev yandı

Mısır yüklü TIR, alev alev yandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Kestel ilçesinde hareket halindeyken motor kısmından duman çıkan mısır yüklü TIR, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü ancak kullanılamaz hale geldi.

BURSA'nın Kestel ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan mısır yüklü TIR, alev alev yandı.

Hüseyin T. (35) 16 BUD 825 plakalı mısır yüklü TIR ile İnegöl'den Bursa yönüne ilerlerken, saat 05.00 sıralarında motor kısmından duman çıktığını fark etti. Bursa-Ankara karayolu Kestel ilçesi Ümitalan Mahallesi mevkisinde aracını yol kenarına park eden sürücü, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen TIR, kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten yargı mensuplarına ilk mesaj: Yargılamalar daha kısa sürede bitmeli

Bakan Gürlek'in ilk icraatı: Yargıdaki kanayan yaraya parmak basıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Arda Güler'i keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama: Çok ciddi mobbing yiyor

Arda'yı keşfeden isimden ülkeyi karıştıran açıklama
İnfial yaratan görüntü: Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu

Canlı yayın açıp çocuğuyla ilgili skandal bir çağrıda bulundu
Aziz İhsan Aktaş kirli para trafiğini tek tek anlattı! 'Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik'

Kirli para trafiğini anlattı! "Rüşveti kadayıf kutularında gönderdik"
Ukraynalı Avrupa Şampiyonu, Rus sporcuyla fotoğraf çekmeyi reddetti

Avrupa Şampiyonu oldu, kürsüyü terk etti! İşte nedeni
Beren Saat ilk şarkısının klibiyle hayranlarını şaşırttı

İlk şarkısını çıkardı, klibini görenler tanıyamadı
Okulu basıp katliam yapan saldırganın transseksüel bir genç olduğu tespit edildi

İşte okulu basıp katliam yapan saldırgan