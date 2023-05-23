Bursa'da Minibüs Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti, İki Kişi Yaralandı

Bursa'nın Karacabey ilçesi girişinde kontrolden çıkarak şarampole düşen kapalı kasa minibüste bulunan anne Emine Koca hayatını kaybetti, baba Rafet Koca ile oğlu Yunus Koca yaralandı. Koca çiftinin, hasta olan çocukları Yunus'u kontrol için götürdükleri hastaneden evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

BURSA'da kontrolden çıkarak şarampole düşen kapalı kasa minibüste bulunan anne Emine Koca (44) hayatını kaybetti, baba Rafet (45) ile oğlu Yunus Koca (16) yaralandı. Koca çiftinin, hasta olan çocukları Yunus'u kontrol için götürdükleri hastaneden evlerine dönerken kazanın meydana geldiği öğrenildi.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Balıkesir- Bursa kara yolunun Karacabey ilçesi girişinde meydana geldi. Rafet Koca ile eşi Emine Koca, hasta oğulları Yunus'u muayene ettirmek için sabah saatlerinde kent merkezindeki bir hastaneye gitti. Yunus'un tedavisinin ardından Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan evlerine doğru yola çıkan Rafet Koca yönetimindeki 16 SP 020 plakalı kapalı kasa minibüs, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole düştü. Kazada Rafet Koca ile kamyonette bulunan eşi Emine ve oğlu Yunus Koca yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralıların yardımına koşarken, 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerine ilk müdahalesi yapılan yaralılar Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan Emine Koca, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Tedavisi süren baba ile oğlunun ise sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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