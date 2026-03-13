Haberler

İnegöl'den kısa kısa

Güncelleme:
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir metruk binada yangın çıkarken, ilçede üç ayrı trafik kazası da yaşandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Kazalarda toplamda üç kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alibeyköy Mahallesi'ndeki bir metruk binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatılan yangın nedeniyle binada hasar oluştu.

İlçedeki 3 ayrı kazada 3 kişi yaralandı

Furkan Z. (40) yönetimindeki 34 AIM 608 plakalı otomobil, İnegöl-Alanyurt kara yolunda Sedanur S. (28) idaresindeki 16 BGV 587 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Sedanur S, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ülküm A. (44) yönetimindeki 06 AAE 755 plakalı otomobil, Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esatbey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Hatice T. (65)'ye çarptı.

Yaralanan Hatice T, sağlık ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hakkı Z. (45) idaresindeki 43 BB 795 plakalı otomobil, Ahmet Akyolu Caddesi'nde Serhat I. (66) yönetimindeki elektrikli bisikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan elektrikli bisiklet sürücüsü ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Kadir İnci
