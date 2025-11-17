Bursa'da Mantar Toplamak İçin Gittiği Ormanda Kaybolan Kişi Bulundu
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanda kaybolan İsmail Kaya, arama kurtarma ekipleri tarafından bulundu. Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Bursa'nın Yenişehir ilçesinde mantar toplamak için gittiği ormanlık alanda kaybolduğu bildirilen kişi bulundu.
Traktörüyle mantar toplamak için Bilecik sınırında bulunan Hasandere ve Koyunköy mahallelerindeki ormanlık alana giden İsmail Kaya'dan (34) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbarla bölgeye jandarma, AFAD ve kamu ile sivil toplum kuruluşlarına ait arama kurtarma ekipleri sevk edildi.
Jandarmaya ait 2 köpek ve 100'ün üzerinde kişinin katıldığı arama çalışmalarında Kaya, Yenişehir ilçesine bağlı Gökçesu Mahallesi'nde ikamet eden Halil Yalçın'ın evinde bulundu.
Kaya'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.