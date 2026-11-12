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Bursa'da makas atan iki sürücüye 180 bin TL ceza kesildi, ehliyetleri alındı

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Bursa'da makas atan iki sürücüye 180 bin TL ceza kesildi, ehliyetleri alındı
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Bursa'da trafikte makas atan iki sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı. Sürücülerin ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu; görüntülerin sanal medyada yayılması üzerine polis sürücüleri belirledi.

BURSA'da trafikte otomobiliyle makas atarak ilerleyen sürücü ile kendisini cep telefonuyla görüntülemek için aynı şekilde makas atan diğer sürücüye toplam 180 bin TL idari para cezası uygulandı, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Trafikte makas atarak ilerleyen O.A.A. yönetimindeki otomobili, arkadan takip eden arkadaşı M.A. da cep telefonuyla görüntülemek istedi. Görüntü almak için aynı şekilde makas atan M.A.'nın kaydettiği görüntüler sanal medyada yayıldı. Görüntülerin ardından harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları incelemede sürücülerin kimliklerini belirledi. Sürücülere toplam 180 bin TL idari para cezası uygulanırken, ehliyetlerine 2 ay süreyle el konuldu.

Trafikte diğer sürücülerin tehlikeye atılarak makas atıldığı anlar ise cep telefonu kamerasına yansırken, sanal medya paylaşımında videoya, 'canıma kastım var' notu düşüldüğü görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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