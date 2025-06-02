Bursa'da Mahsur Kalan Çoban Kurtarıldı

Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde düştüğü dere yatağında mahsur kalan çoban kurtarıldı.

Kırsal Düğüncüler Mahallesi'nde çobanlık yapan Halil S. (79) dün akşam saatlerinde düşerek yaralandığı dere yatağında mahsur kaldı.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve UMKE ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, Halil S'ye dere yatağında ilk müdahaleyi yaptıktan sonra kurtarma operasyonu için harekete geçti.

Yaralıyı sedyeye alan ekipler, halatlarla makara kurup suyun karşısına geçirdi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Halil S'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.