Husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu; o anlar kamerada

'O PANİKLE HERKES KAÇIŞTI'

Bursa'da husumetlisi E.D.'nin tabancayla ateş ederek kovaladığı B.G.'nin sığındığı mağazanın sahibi İsa Turgut (42), yaşananları anlattı. Turgut, "Biz içerideydik, birden silah sesleri duyduk. O panikle herkes kaçıştı. Olayın neden olduğunu ve kime ateş edildiğini görmedik. İçeride müşteriler vardı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Olayı gerçekleştiren kişi de kaçmış. Mağazaya sığınan kişi de sonrasında kalktı, gitti" dedi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,