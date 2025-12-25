Haberler

Husumetlisinin tabancasından çıkan kurşunlardan mağazaya sığınarak kurtuldu; o anlar kamerada

Güncelleme:
Bursa'da husumetlisi tarafından tabancayla kovalanan B.G. bir mağazaya sığındı. Mağaza sahibi İsa Turgut, olay sırasında yaşanan paniği anlattı ve müşterilerin kurtulduğunu belirtti.

'O PANİKLE HERKES KAÇIŞTI'

Bursa'da husumetlisi E.D.'nin tabancayla ateş ederek kovaladığı B.G.'nin sığındığı mağazanın sahibi İsa Turgut (42), yaşananları anlattı. Turgut, "Biz içerideydik, birden silah sesleri duyduk. O panikle herkes kaçıştı. Olayın neden olduğunu ve kime ateş edildiğini görmedik. İçeride müşteriler vardı. Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Olayı gerçekleştiren kişi de kaçmış. Mağazaya sığınan kişi de sonrasında kalktı, gitti" dedi.

Yiğithan HÜYÜK-Hüseyin SEZGİN/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
