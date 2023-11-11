Bursa'da lodosun devirdiği ağaç, otomobilin üzerine düştü (2)

LODOS GEMLİK'TE DE ETKİLİ OLDUBursa'da günlük yaşamı olumsuz etkileyen lodos, Gemlik'te de etkisini gösterdi.

LODOS GEMLİK'TE DE ETKİLİ OLDU

Bursa'da günlük yaşamı olumsuz etkileyen lodos, Gemlik'te de etkisini gösterdi. Lodos nedeniyle bir okulun çatısı, park halindeki araçların üzerine düştü. Araçlarda hasar meydana gelirken, bazı dükkanların da tenteleri uçtu.

Kazım BULUT/ GEMLİK (Bursa),