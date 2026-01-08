Bursa'da lodos nedeniyle çöken duvarın altında kalan kişi öldü
Bursa'nın Kestel ilçesinde, lodos nedeniyle çöken metruk bina duvarı altında kalan Suriye uyruklu Abdurrahman Neddef (24), sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Kestel ilçesinde lodos nedeniyle üzerine metruk binanın bahçe duvarı çöken kişi yaşamını yitirdi.
Vanimehmet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'nde fırtına nedeniyle metruk bir binanın bahçe duvarı çöktü.
Bu sırada binanın yanından geçen Suriye uyruklu Abdurrahman Neddef (24) molozların altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Abdurrahman Neddef'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaynak: AA / Burcu İnanır - Güncel