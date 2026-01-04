Haberler

Bursa'da dün başlayan lodos, bugün de etkisini sürdürüyor

Güncelleme:
Bursa'da etkili olan lodos, saatte 73 km hıza ulaşarak ağaçları devirdi, çatılara zarar verdi ve kazalara neden oldu. Meteoroloji lodosun gece saatlerine kadar süreceğini bildirdi.

BURSA'da dün etkili olan lodos, bugün de devam ediyor. Meteoroloji'den alınan bilgilere göre lodosun saatte 73 kilometreye kadar ulaşması bekleniyor.

Kentte dün sabah saatlerinde başlayan lodos, hayatı olumsuz etkiledi. Saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle tabelalar ve ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Lodos nedeniyle kazalar da yaşanırken, bazı kişilerin yürümekte zorluk çektiği görüldü. Dün akşam saatlerinde ise Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi'nde bir kahvehanede oyun oynayan vatandaşlar, rüzgarın sunta duvarı parçalamasıyla zor anlar yaşadı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmet Ali Caddesi üzerinde ise bir motokurye, sipariş almak için motosikletini refüje park edip restorana girdi. Lodosun etkisiyle motosiklet, caddede seyir halinde olan bir otomobilin üzerine devrildi.

LODOS GECE SAATLERİNE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, hava sıcaklığının 17 derece olarak ölçüldüğü kentte lodosun 40 ila 73 kilometre hıza ulaşmasının beklendiği, gece saatlerinde ise etkisinin azalacağı bildirildi. Yarın kentte lodos beklenmiyor.

