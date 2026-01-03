Haberler

Bursa'da lodos etkili oldu; reklam tabelaları devrildi

Bursa'da saatteki hızı 51 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Reklam tabelaları devrildi, bazı vatandaşlar yürümekte zorluk çekti. Meteoroloji, yarın rüzgarın hızının 70 kilometreyi bulabileceğini açıkladı.

BURSA'da, saatteki hızı 51 kilometreye ulaşan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Reklam tabelalarının devrildiği görülen kentte, vatandaşlardan bazısı yürümekte zorluk çekti.

Kentte sabah saatlerinde başlayan lodos hayatı olumsuz etkiliyor. Saatteki hızı zaman zaman 51 kilometreye ulaşan lodos nedeniyle reklam tabelaları devrildi. Bazı kişilerin rüzgar nedeniyle yürümekte zorluk çektiği görüldü. Hava sıcaklığının en yüksek 14 derece olarak ölçüldüğü kentte, lodosun hızının saatte 75 kilometreye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre; kentte kuvvetli rüzgar etkisini yarın gece yarısına kadar sürdürecek. Lodosun yarınki hızı ise zaman zaman 70 kilometreye ulaşacak.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
