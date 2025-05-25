Bursa'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi, Pazar Tezgahları Devrildi

Bursa'da Lodos Hayatı Olumsuz Etkiledi, Pazar Tezgahları Devrildi
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Bursa'da saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos, günlük yaşamı olumsuz etkileyerek pazar tezgahlarını devirdi ve bir ağacın park halindeki bir otomobilin üzerine düşmesine neden oldu.

Bursa'da lodos yaşamı olumsuz etkiledi; pazar tezgahları devrildi (2)

Bursa'da gün içerisinde saatteki hızı 54 kilometreye ulaşan lodos, İnegöl ilçesinde de günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Kırsal Alibeyköy Mahallesi'nde rüzgarın etkisiyle devrilen bir ağaç, park halindeki 16 J 9829 plakalı otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine bölgeye gelen belediye ekipleri otomobilin üzerindeki ağacı motorlu testere ile keserken, araçta hasar oluştu.

Haber: Yavuz YILMAZ Kamera: BURSA/

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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