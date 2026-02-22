Haberler

Kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

Kuyumcuya silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde bir kuyumcuda gerçekleşen silahlı soygun girişiminin ardından H.Ç. adlı şüpheli, 30 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı. Yapılan operasyonda, şüphelinin olayda kullandığı çeşitli malzemeler ele geçirildi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesindeki kuyumcuda silahlı soygun girişiminde bulunan şüpheli H.Ç., 30 saatlik kamera görüntüsünün izlenmesiyle yakalandı.

Ulucami Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren kuyumcuya soygun amacıyla giren ancak eylemini gerçekleştiremeden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Kuyumcu dükkanındaki ve çevredeki güvenlik kameraları incelemeye alındı, 30 saatlik görüntünün izlenmesiyle H.Ç. olduğu tespit edilen şüpheli, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı. Adresteki aramada, şüphelinin olay sırasında giydiği değerlendirilen Orman Bölge Müdürlüğü personel kıyafeti, sarı eldivenler, motorcu kaskı, olayda kullanıldığı değerlendirilen elektrikli skuter, 1 adet kurusıkı tabanca, 22 adet dolu fişek, 1 adet av tüfeği, 16 adet kartuş ele geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! İlk işgal komşu ülkeye
'Yeni Nostradamus' ABD-İran savaşı için tarih verdi

"Yeni Nostradamus" tarih verdi! Kehanet doğru çıkarsa vay halimize
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı

Komşuda film gibi operasyon! Dünyanın başına bela olacaklardı
Aleyna Tilki'nin annesi, 3 günde paraya doydu

Annesinin sadece 3 günde kazandığı para, öyle böyle değil
Güvenlik kamerasına bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı

Kameraya bakınca şoke oldular! Camdan atlayıp sırra kadem bastı
Bir köpek yalaması hayatını kararttı: Dört uzvunu birden kaybetti

Bir köpek yalaması hayatını kararttı! Dört uzvunu birden kaybetti
Mafya liderinin oğlunu kaçırıp 10 milyon dolar istediler

Mafya liderinin oğlunu kaçırıp bu videoyu yayınladılar
Randevu bulamayınca doktora taşlama şiir yazdı

İstediği olmayınca doktora taşlama şiir yazdı