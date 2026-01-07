Bursa'da kuvvetli rüzgar etkili oluyor
Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar, kent merkezinde vatandaşlar için zor anlar yaşatıyor. Rüzgarın saatte 35 kilometreye kadar ulaşması nedeniyle ulaşımda aksamalar ve diğer tehlikeler konusunda uyarılar yapıldı.
Bursa'da kent genelinde etkili olan kuvvetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiliyor.
Kent merkezinde rüzgar nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Hızı saatte 35 kilometreye kadar ulaşan rüzgarda vatandaşlar yürümekte zorlandı.
Yetkililer, rüzgar nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması konusunda uyardı.
Kaynak: AA / Mustafa Yılmaz - Güncel