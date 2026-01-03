Haberler

Bursa'da kuvvetli rüzgar hayatı olumsuz etkiledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle birçok ağaç devrildi, vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı. Bazı hafif ticari araçlar zarar gördü, ulaşımda aksamalar yaşandı. Valilik, olumsuzluklara karşı vatandaşları uyardı.

Bursa'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti.

Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde seyir halindeki 16 BIL 235 plakalı hafif ticari aracın üzerine rüzgar nedeniyle kökünden sökülen ağaç devrildi.

Bir simitçi tezgahının da rüzgar nedeniyle devrildiği görüldü.

Nilüfer ilçesi Dağyenice Mahallesi'nde ise rüzgarın şiddetine dayanamayan taşınabilir evler (tiny house) devrildi.

Bir işletmenin önündeki masa ve sandalyenin rüzgarda sürüklendiği anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Bursa kent merkezi ile Uludağ arasında ulaşım sağlayan Bursa Teleferik, kuvvetli rüzgar nedeniyle gün boyu sefer yapılamayacağını açıkladı.

Bursa Valiliği, kuvvetli rüzgar sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar ifade edildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre cumartesi ilk saatlerden pazar gecesine kadar ilimiz genelinde güney ve güneybatı yönlerinden saatte 40-70 kilometre hızında kuvvetli rüzgar beklenmektedir. Ulaşımda aksamalar, çatı uçmaları, ağaç devrilmeleri ile soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklar yaşanabileceğinden vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir."

Kaynak: AA / Semih Şahin - Güncel
ABD Başkanı Trump: Saldırımız başarılı, Maduro ve eşini yakaladık

ABD Başkanı Trump: Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye yılın ilk transfer çalımı geliyor
ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası

ABD Venezuela'dan ne istiyor? İşte saldırıların perde arkası
200 bin TL üzerindeki transferlerde açıklama şartına erteleme

Para transferinde çok tartışılan uygulama ertelendi
Okullarsa suçiçeği vakalarında artış! Bu belirtiler varsa dikkat

Okullarda kırmızı alarm! Vakalarda artış başladı
Aydın'da üniversite öğrencisine 'Cumhurbaşkanına hakaret' tutuklaması

Üniversite öğrencisinin sosyal medya paylaşımları pahalıya patladı
1 yaşındaki bebeğe anne şiddeti kamerada

Eve kamera yerleştiren baba, gördükleri karşısında dehşete düştü