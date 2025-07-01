Bursa'da Koruyucu Aile Günü Etkinliği Düzenlendi

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Bursa'da, Koruyucu Aile Projesi'ne dikkat çekmek amacıyla 'Koruyucu Aile Günü' dolayısıyla farkındalık etkinliği yapıldı. Programa katılan Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız, projenin önemini vurguladı ve daha fazla tanıtılması gerektiğini belirtti.

Bursa'da "Koruyucu Aile Günü" dolayısıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Mudanya ilçesindeki Kızılay Gençlik Kampı'nda düzenlenen programa, Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ın eşi Dilek Didem Ayyıldız da katıldı.

Ayyıldız, burada yaptığı konuşmada, "Koruyucu Aile Projesi"nin çocuklar için hayati bir destek mekanizması olduğunu belirtti.

Eğitim ve çocukların tebessümü söz konusuysa daha çok çalışmak gerektiğini aktaran Ayyıldız, "Bugüne kadar emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ancak bundan sonra bu projeyi Bursa'ya yakışır şekilde daha fazla tanıtmalı ve duyurmalıyız. Koruyucu Aile Sistemi'ni daha geniş kitlelere ulaştırmak için çalışmalarımız sürecek." dedi.

Program kapsamında koruyucu aileler bilgilendirilirken, çocuklar da çeşitli oyunlar oynadı.

Kaynak: AA / İlhan Atabey - Güncel
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