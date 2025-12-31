Bursa'da köprü altında ölü bulundu

BURSA'nın Yıldırım ilçesinde köprü altında hareketsiz şekilde yatan Nesip B.'nin (35) hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Beyazıt Caddesi Gökdere Köprüsü'nün altında meydana geldi. Köprü altında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nesip B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nesip B.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.