Bursa'da köprü altında ölü bulundu

Bursa'da köprü altında ölü bulundu
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, köprü altında hareketsiz yatan 35 yaşındaki Nesip B.'nin hayatını kaybettiği, cenazesinin adli tıpa kaldırıldığı bildirildi.

Olay, saat 01.30 sıralarında Beyazıt Caddesi Gökdere Köprüsü'nün altında meydana geldi. Köprü altında hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nesip B.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Nesip B.'nin cenazesi savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
